阪神・藤川球児監督（４５）が２日、甲子園のクラブハウスを訪れ、３日に高知入りすることを明かした。１０月３０日の日本シリーズ敗退から休日はわずか１日。４日から若手主体の安芸キャンプで指導する予定で、異例の超速始動となる。球団初の連覇を目指す来季へ、指揮官は「２０２５年のチームを壊す」と明言。現有戦力の底上げを図り新たなチームをつくっていく。球団史上初のリーグ連覇へ向け、藤川監督が異例の超速始動だ