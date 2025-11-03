「ノルディックスキー・ジャンプ・全日本選手権」（２日、大倉山ジャンプ競技場）ラージヒルが行われ、男子は五輪８大会出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が１２４メートル、１２９メートルの合計２６０・１点で４位に入った。国際大会出場資格を持つ選手を除いた上位２位に入り、Ｗ杯下部のコンチネンタル杯の代表入りが確実。自身９度目となる２０２６年ミラノ・コルティナ五輪出場に望みをつないだ。２２年北京五輪ノー