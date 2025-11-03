「フィギュアスケート・西日本選手権」（２日、木下カンセーアイスアリーナ）１２月の全日本選手権（東京・国立代々木競技場）の予選会として行われ、アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）で、リズムダンス（ＲＤ）２位の紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組はフリー４位の合計１３６・７４点で３位だった。日本スケート連盟の国際大会派遣基準に満たず、ミラノ・コルティナ五輪代表の可