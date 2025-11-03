ロバート・デ・ニーロの当時19歳だった孫レアンドロ・デ・ニーロ・ロドリゲスが、薬物過剰摂取により死亡したとみられる事件で、5人が逮捕された。2023年にニューヨークで起こったこの事件、英紙デイリー・メールが入手した起訴状には、今回逮捕された5人の男は、偽造した処方薬を同市内で若者を中心に流通させた犯罪組織を運営していたとされているという。この組織が提供した薬が、2023年に3人の10代の若者の命を奪ったとされて