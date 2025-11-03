コリン・ファレル（49歳）が、2002年公開の映画「マイノリティ・リポート」の撮影中に、共演のトム・クルーズ（63歳）を怒らせていたことを明かした。プロ意識の高さで知られるトムだが、コリンは自身の仕事に対する姿勢の甘さが原因であったと振り返っている。「ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア」出演時、コリンはこう話した。「僕はトム・クルーズや『トップ・ガン』『卒業白書』、それにスティーブン・スピ