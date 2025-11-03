◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）オール・ドジャースが総力戦で球団史上初の２年連続ＷＳ制覇を達成した。トロフィーを掲げたＤ・ロバーツ監督（５３）は「我々は特別なものを築き上げた。東京で始め、進み続け、耐え抜き、そして最後まで残ったのだ」と胸を張った。苦しい１年だった。補強した先発のスネルと