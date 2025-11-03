女優の生駒里奈（29）が2日、都内でアニメ「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」シリーズの最新作の公開記念舞台あいさつに出席した。主人公の声を担当し「作品のおかげで、私のことを知ってくれる人が増えたのを実感しました」と感想。また主人公の人柄にも影響を受けたといい「昔は他人を頼れなかったという部分があるんですが、困った時には友達に助けてもらおう、補ってもらおうという考え方になりました」と話した。