《東京競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽7R…ボルトテソーロ（枠内で立ち上がる。右前肢ハ行を発症）【競走中止】▽5R…ミョンソクコムドリ（直線＝右前肢ハ行）【過怠金】▽9R…ルメール3万円（直線外斜行）【戒告】▽1R…木幡巧（向正面内斜行）▽2R…レーン（発走後まもなく内斜行）▽7R…菊沢（直線外斜行）