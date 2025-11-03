《京都競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽6R…メイショウハリソン（右後肢挫創）【競走除外】▽8R…クーデール（枠内で突進。枠外に跳び出し外傷性鼻出血を発症）【過怠金】▽9R…鮫島駿3万円（4角外斜行）、鮫島駿1万円（直線外斜行）【戒告】▽8R…鷲頭（発馬機内で突進された）