自律神経を整えるために大切な「正しい呼吸」についてお伝えします（写真：buritora／PIXTA）【図解で簡単にわかる】自律神経を整える2種類の呼吸なかなか改善しない「なんとなくの不調」。それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」で