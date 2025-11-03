（コンビともに/大河デビュー/爆問・田中/）お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二（60）が、2日放送のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）の第42回に登場し、大河デビューを果たした。演じたのは人の容貌や骨格から性格や運命を占う観相家役。前週の41回では相方の太田光（60）が人相見の大当開運役で登場していた。この日の放送では2人で主人公・蔦屋重三郎（横浜流星）の書店を訪れる様子が描