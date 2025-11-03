◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ最終日（2025年11月2日千葉県・成田ヒルズCC＝パー71）ツアー本格参戦10年目の佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）が7バーディー、3ボギーの67で回り、通算20アンダーで悲願の初優勝を飾り、選手会主催の新規大会で初代王者の称号もつかんだ。今季の日本人初優勝者は10人目となり、ツアー制が施行された1973年を除き、ツアー史上最多となった。ウイニング