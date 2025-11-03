「日本ハム秋季キャンプ」（２日、エスコンフィールド）日本ハム・伊藤大海投手（２８）が２日、ワールドシリーズＭＶＰに輝いたドジャース・山本の活躍に感嘆した。エスコンフィールドでの秋季キャンプの練習後に第７戦をテレビ観戦。大車輪の働きに「すごいっすね。中何時間って感じで…すごいっすね。それなのにパフォーマンスが変わらないのがやっぱすごいし。あらためて彼のすごさを見た気がします」と「すごい」を連発し