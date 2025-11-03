人口減少に歯止めをかけようと、政府は少子化対策や地方創生など様々な取り組みを進めているが、成果が上がっているとは言えない。これまでの施策を検証して問題点を洗い出し、より効果が見込まれる総合的な対策をまとめて実行していく必要がある。政府が、人口減対策の司令塔となる対策本部を年内に設置するという。高市首相は先の所信表明演説で、「日本の最大の問題は人口減少である」と強調した。日本の総人口は、２０