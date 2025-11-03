◇米女子ゴルフツアーメイバンク選手権最終日（2025年11月2日マレーシアクアラルンプール・クラブ＝6536ヤード、パー72）首位と8打差の11位で出た山下美夢有（24＝花王）が7バーディー、ボギーなしの65で回り、通算18アンダーで並んだ3人によるプレーオフを制してAIG全英女子オープン以来のツアー2勝目を挙げた。最終ラウンドでの8打差逆転劇は今季最大差、日本勢のルーキーイヤー2勝目は18年の畑岡奈紗以来。今季の日本