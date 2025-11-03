開業時期が見通せないリニア中央新幹線に、総工費が当初予定より倍増するという難題が持ち上がった。ＪＲ東海は、経営改革を進めて資金を確保し、事業の必要性についても説明を尽くしてほしい。ＪＲ東海は、リニア中央新幹線の東京・品川―名古屋間の工事費が、１１兆円に膨らむとの見通しを発表した。当初計画の約５・５兆円から倍増することになる。資材費の高騰や難工事への対応で費用がかさむ。すでに２０２１年に約７