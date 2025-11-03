文部科学省は、海外の優秀な研究者を国内の大学などに受け入れるための態勢強化に取り組む。米国のトランプ政権は留学生の受け入れ制限などを進めており、米国を離れる研究者の受け皿になる狙いがある。同省は１００人以上の研究者の受け入れを想定しており、大学や研究機関を通じて研究者の確保に必要な人件費や研究費などを支援する。支援対象は３年間で、研究プロジェクトの責任者など「研究代表者」には１人につき年３０