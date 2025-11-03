政府は３日付で２０２５年秋の叙勲受章者３９６３人（うち女性４２７人）を発表した。発令は同日付。桐花大綬章は元参院議長の尾辻秀久さん（８５）、元最高裁長官の戸倉三郎さん（７１）が受章した。旭日大綬章には高市首相の夫で元農林水産副大臣の山本拓さん（７３）、元みずほフィナンシャルグループ社長の前田晃伸さん（８０）ら６人が選ばれた。芸術文化の分野では、元日本芸術文化振興会理事長の茂木七左衞門さん（８