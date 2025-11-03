◇関東地区大学野球選手権準々決勝筑波大2―4神奈川大（2025年11月2日横浜）阪神からドラフト3位指名された筑波大・岡城は、3安打1打点1盗塁と奮闘した。2―4で敗れ、試合後には涙を流したものの、大学での4年間に充実感を口にした。「やり切ったという気持ちが大きいです。4年間で、凄く成長できた。そこは自分を褒めてあげたいです」0―2の3回2死二塁では左翼線への適時二塁打。あっという間にフェンスへ到達する驚