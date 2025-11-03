阪神・植田海内野手（２９）が２日、今季取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使せずに残留すると発表し、兵庫県西宮市内の球団事務所で会見に臨んだ。２年契約で４００万増の年俸２５００万円で合意（金額は推定）。「来年以降もこのチームで貢献したい思いが強かった。すごく愛着のあるチーム」と決断の理由を語った。植田は滋賀・近江高から２０１４年度ドラフト５位で阪神に入団。代走のスペシャリスト、内外野を