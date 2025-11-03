政府は2025年秋の叙勲受章者を3日付で発表した。今回最高位の桐花大綬章は前参院議長の尾辻秀久さん（85）と前最高裁長官の戸倉三郎さん（71）に授与。東京五輪・パラリンピックで組織委員会事務総長を務めた元財務事務次官の武藤敏郎さん（82）に瑞宝大綬章、作家津村節子（本名・吉村節子）さん（97）に旭日中綬章を贈る。受章者は桐花大綬章2人、旭日章935人、瑞宝章3026人の計3963人。このうち女性は東京大名誉教授で瑞宝