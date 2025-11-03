食品会社の工場で作業するベトナム人職員＝10月、東京都内全国の自治体のうち13都道府県の計27市区町村は今年1月時点で、住民に占める外国人の割合が10％を超えていることが2日分かった。技能実習生を含む外国人労働者や永住者らで、全国平均は3.0％。比率の高い自治体は工業地帯や観光地などが目立つ。各地で人手不足となる中、地場産業の担い手などで定着しているとみられる。全国の在留外国人は376万人（昨年末時点）。前年比