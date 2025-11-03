秋の叙勲の受章者が発表され、ゲームデザイナーの堀井雄二さんや経済学者の竹中平蔵さんらが受章しました。ゲームデザイナー堀井雄二さん「すごく光栄なことだと思います。びっくりしました」ドラゴンクエストシリーズの生みの親として知られるゲームデザイナーの堀井雄二さんは、旭日小綬章を受章しました。堀井さんはゲームクリエイターをめざす若者などに対し、「考えるだけでなく、何かしら形にすることが大事」「とにかく作