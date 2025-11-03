テレビ朝日系の特撮ドラマ「スーパー戦隊シリーズ」が、1975年（昭50）の放送開始から50年の歴史に幕を下ろす。2日、「超力戦隊オーレンジャー」（95年3月〜96年2月）で主演のオーレッドとして活躍した歌手宍戸マサル（57）、オーピンクのさとう珠緒（52）が、日刊スポーツの取材に胸の内を明かした。【松本久】子役として活動していた宍戸にとって、記念すべきドラマ初主演作が「オーレンジャー」だった。シリーズが終わることは