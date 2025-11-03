悲観の必要なし――。全日本大学駅伝（愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８キロ）が２日に行われ、青学大は５時間９分２８秒で３位。来年１月の箱根駅伝に向けて、原晋監督は「私どもが勝ちますよ」と不敵な笑みを浮かべた。先月の出雲駅伝は７位に沈んだが「出雲は距離が短いので、箱根に直結しない部分がある。全日本は距離が１０キロを超えているので、箱根を見据えた実戦の場になる」と分