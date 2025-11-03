オリックス・平野佳寿投手が元同僚のドジャース・山本由伸投手が成し遂げた偉業に感動した。ワールドシリーズ（ＷＳ）連覇の瞬間は大阪・舞洲の球団施設でチェック。「完全に一ファンとして見ていました。由伸も言っていましたけど、本当に野球を楽しんでいるような…。すごいの一言ですね」と拍手を送った。平野自身も１８年から３年間、ダイヤモンドバックスとマリナーズでプレー。「米国はポストシーズンになるほど、選手全