オリックス・山岡泰輔投手（３０）が２日、本紙既報通り５月に取得した国内ＦＡ権を行使せず、残留することを正式表明した。年俸６８００万円から増額で１年契約。決断した最大理由が、岸田護監督（４４）の存在だったことを明かした。「来年もオリックスで頑張りたい。マモさん（岸田監督）がいるからというのが、僕の中で一番大きかったです」。ともに生え抜きで、現役時代から尊敬してきた先輩。この日の秋季練習前に直接報