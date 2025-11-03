８月に国内フリーエージェント（ＦＡ）権を取得した巨人・中川皓太投手（３１）が、今オフの権利行使も視野に熟考していることが２日、分かった。今季６３試合に登板し自己最多３６ホールドをマークした経験豊富なリリーフ左腕。球団への愛着、感謝の思いは強く、移籍前提の行使検討ではない。多くの人に支えられて取得したＦＡ権の重みをかみ締め、じっくり考え抜いてから残留か宣言か答えを出したい意向だ。長年ブルペンを支