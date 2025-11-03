バルセロナFWラミン・ヤマルは今後のサッカー界をリードしていく存在と見られているが、現在大きな問題となっているのが鼠蹊部に抱える慢性的な痛みだ。スペイン『SPORT』によると、ヤマルが悩まされているのは「恥骨痛」と呼ばれるものであり、完治が難しい部位の怪我だという。バルセロナ側も痛みが慢性化してしまうのではないかと懸念しているようで、最悪の場合はキャリアを脅かすものになりかねない。同メディアはリオネル・