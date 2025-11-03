2017年の代表デビューより、イングランド代表で80キャップを記録してきたエヴァートンGKジョーダン・ピックフォード。2018ワールドカップ、EURO2020、2022ワールドカップ、EURO2024でも守護神を務めていて、トーマス・トゥヘルが代表監督に就任した今もその序列は変わっていない。ただ、代表ではワールドクラスのGKではないと厳しい評価も受けてきた。クラブの方ではエヴァートンで300試合以上をこなしてきたが、エヴァートンはあ