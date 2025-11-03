今季は負傷離脱が続いてしまっているが、今のチェルシーにはやはりMFコール・パルマーが欠かせない。それは2026ワールドカップ制覇を狙うイングランド代表にとっても同じで、パルマーは特別な違いを生み出せる。チェルシーOBのトニー・ドリゴ氏は、現代のサッカーでは絶滅危惧種のタイプだと語る。2列目から違いを作るプレイスタイルには1990年代の選手を思わせるところもあり、ドリゴ氏は最高のクリエイターだと称賛している。「8