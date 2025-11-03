◆フィギュアスケートグランプリシリーズ第３戦スケートカナダ最終日（２日、カナダ・サスカトゥーン）男子フリーが行われ、日本勢はショートプログラム（ＳＰ）２位から出た友野一希（第一住建グループ）が、１５９・３９点、合計２５１・４６点で４位。ＳＰ４位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が１６３・８９点、合計２５３・６９点で３位となった。ＳＰ１位のマリニン（米国）が合計３３３・８１点で優勝した。