◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第３戦スケートカナダ最終日（２日、カナダ・サスカトゥーン）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位のイリア・マリニン（米国）は歴代最高得点となる２２８・９７点をマーク。合計でも、自己ベストで歴代２位の３３３・８１点。第１戦のフランス大会に続き、ＧＰシリーズ２連勝を飾った。圧巻の演技だった。冒頭の４回転フリップは出来映え点（ＧＯＥ）４・４０点