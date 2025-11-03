メキシコ北西部のディスカウントストアで火災が発生し、これまでに23人が死亡しました。AP通信によりますと、火災は1日、ソノラ州エルモシージョ市の中心部にあるディスカウントストアで発生し、子供を含む少なくとも23人が死亡、12人が負傷しました。ソノラ州の司法長官は会見で、大半の人の死因は有毒ガスの吸入によるものだと述べています。また、出火原因について、故意によるものだとする証拠は見つかっていないということで