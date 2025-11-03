【プレミアリーグ第10節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-1(前半2-1)ボーンマス<得点者>[マ]アーリング・ハーランド2(17分、33分)、ニコ・オライリー(60分)[ボ]タイラー・アダムス(25分)<警告>[マ]ジャンルイジ・ドンナルンマ(26分)、フィル・フォーデン(45分+2)[ボ]アドリエン・トリュフォー(65分)、ユスティン・クライファート(87分)