札幌市中央区の住宅街で、2025年11月2日、クマの目撃が相次ぎました。伏見2丁目付近では午後10時前、近くに住む50代男性が家の外に出たところ、伏見稲荷神社の藪の中にいるクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマの体長はおよそ1.5メートルで、クマは男性の方に向かってくる素振りを見せたため、男性は自宅に逃げ込んだということです。午後10時すぎ現場に駆け付けた警察官が付近を捜索しましたがクマの姿は見つかり