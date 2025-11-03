北海道南幌町で2025年11月2日、乗用車の単独と思われる事故があり、運転手の男性が死亡しました。事故があったのは、南幌町南18線西付近の道道です。午後10時前、付近を走行していた運転手から「交差点に車が止まっていて通り抜けできない」と110番通報がありました。警察官が駆け付けたところ、道道の中央付近で左前方部が破損した乗用車が止まっていたということです。警察と消防によりますと、乗用車の運転席には70代男性が乗っ