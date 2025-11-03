北海道砂川市で2025年11月2日、クマ1頭の目撃がありました。砂川市吉野2条北2丁目付近の道道で午後7時ごろ、南方向へ走行する20代の男性ドライバーが前方2メートル先を左から右に横断するクマ1頭を目撃しました。クマは体長およそ1.2メートルで、道道を横切った後、田んぼの方へと姿を消したということです。運転手の男性にけがはありませんでした。目撃のあった場所は砂川駅から東におよそ1キロ離れた場所で、