北海道・森警察署は2025年11月2日、森町を走行していた軽乗用車の左前輪が外れる事故があったと発表しました。午後2時半ごろ、森町石倉町の国道5号で「左前のタイヤが外れて家の塀に接触した」と軽乗用車を運転していた20代男性から110番通報がありました。警察によりますと、札幌から函館方向に走行中の軽乗用車の左前方のタイヤが突然外れ、タ国道沿いの住宅のブロック塀や窓ガラスに衝突したということです。ブロック塀の一部が