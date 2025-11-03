四日市競輪の開設74周年記念「泗水杯争奪戦」（G3）は2日、3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう3日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。東北勢の連結で4車となった真杉がライン戦を有利に運び、次回出場予定の競輪祭（19〜24日、小倉）に弾みをつける。番手神山の動きもいい。栃木＜3＞＝＜8＞本線だ。古性は稲川を連れての総力戦。シビアな立ち回りで簡単には東日本ペースにさせない。隊列が短くなれば山口