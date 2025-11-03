◇明治安田J2第35節水戸1ー0甲府（2025年11月2日JITスタジアム）明治安田J2リーグは10試合が行われ、首位の水戸は敵地で甲府に1―0で競り勝ち、次節に自動昇格圏の2位以内が確定する可能性が出てきた。9日のホーム・大宮戦に勝利し、2位の長崎が敗れるか、3位の千葉が引き分け以下に終わればクラブ史上初のJ1昇格が決まる。敵地で貴重な勝ち点3を積み上げ、次節にクラブ史上初のJ1昇格と優勝が決まる可能性が出てきた。