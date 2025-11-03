飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は最終日を迎える。5日目の12R準決勝戦は1枠の有吉辰也（49＝飯塚）が先手を奪って逃げ切り、地元の意地を示した。これで5連勝、完全Vに王手をかけた。2着は道中で木村武之をパスした永井大介（48＝川口）。25期のワンツーに2人は喜びがあふれた。有吉は「プレッシャーが半端じゃなかった。緊張していないふりをしていたが、ものすごく緊張していた」と明かした。「ドドド