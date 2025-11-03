◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦を延長１１回の末に制して４勝３敗とし、２１世紀初、球団初の連覇で９度目の頂点に立った。第６戦先発の山本由伸投手（２７）は連投で９回途中から２回２／３を無失点。ＷＳ３勝を挙