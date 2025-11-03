OPEC=石油輸出国機構とロシアなどの産油国で構成するOPECプラスの有志8か国は、12月の原油の生産量を1日あたり13万7000バレル増やすと発表しました。2026年の第1四半期は季節性を考慮し、増産を一時停止します。OPECプラスのうちサウジアラビアやロシアなどの有志8か国は2日、オンラインで会合を開き、12月の原油の生産量を1日あたり13万7000バレル増やすと明らかにしました。10月と11月に決定した小幅な増産ペースを維持すること