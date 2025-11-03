なにわ男子の藤原丈一郎（２９）が２日、ドジャースのワールドシリーズ連覇を受けて「ドジャース球団史上初ワールドシリーズ２連覇おめでとうございます！」と祝福のコメントを発表した。山本由伸投手が所属していたオリックスの熱心なファンで、「今日はずっと山本由伸投手のユニフォームでコンサートが始まる直前まで見てました（笑）そして山本由伸投手がＭＶＰ！最高です！」と歓喜。「これからもたくさんの夢と希望を世界