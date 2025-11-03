WEST．がノーベル製菓「VC−3000のど飴」新テレビCMに出演することが2日、分かった。同商品を買うか迷う女性客に「買わんのかい！」とテンポよくつっこむコミカルな掛け合いがポイントだ。前回に続いての起用となり、重岡大毅（33）は「黄色と青のコスチューム、ちょっと元気になるよな。今回もやれてうれしいです」と喜び、〓田崇裕（36）は「声を張っていることが多いので『VC−3000のど飴』をなめさせてもらっていまして、なめ