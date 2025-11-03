「ＷＥＳＴ．」が出演するノーベル製菓「ＶＣ―３０００のど飴」の新テレビＣＭが３日から全国放送される。新ＣＭでメンバーは、全身黄色のスエットに身を包み、おなじみのフレーズ「なめたらあかん〜」を歌い踊る。ＣＭにちなみ、最近あった“ええ調Ｃ（＝いい調子）”な出来事について、浜田崇裕（３６）は「（舞台やライブなどで）声を張っていることが多いですが、（同商品を）なめて『ええ調Ｃ』です！」と笑顔を見せてい