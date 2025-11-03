なにわ男子の藤原丈一郎（２９）が２日、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本に祝福のコメントを寄せた。幼少期から筋金入りのオリックスファンで、山本の在籍時はもちろん、渡米後も現地へ足を運ぶなどして応援。「ドジャース球団史上初ワールドシリーズ２連覇おめでとうございます！」と偉業を喜んだ。この日は愛知・常滑市でライブだったが「今日はずっと山本由伸投手のユニホームでコンサートが始まる直前まで見てました