神奈川県川崎市を本拠地とするJリーグクラブ「川崎フロンターレ」が、クリエイティブエージェンシー「スターベース（STARBASE）」との共同開発アイテム「Frontale PRO」を11月8日に発売する。川崎フロンターレ オフィシャルグッズショップ「AZZURRO NERO」、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで取り扱う。 【画像をもっと見る】 Frontale PROは「タウンユース」をコンセプトに、スタジアム以外でも着用できるデザインを採用