◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースの山本由伸が「負けたら敗退」のポストシーズン試合に投げたのは日米通じて5度目。オリックス時代21年の日本シリーズ第6戦、23年の同第6戦、ド軍移籍後の昨年の地区シリーズ第5戦、今季のWS第6戦と第7戦で、いずれも自身に黒星が付いたことはなく、4勝0敗。トータルで31回2/3を投げて自責点3の防御率0・85と圧倒的な強さ